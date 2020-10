Alberto Tarallo è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena per rispondere alle gravissime accuse di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Il noto produttore ha dichiarato che la storia tra i due gieffini era falsa ed è stata creata a tavolino da lui, Enrico Lucherini e Sandro Mayer.

“Cosa ho provato quando ho saputo di quello che hanno detto? Sgomento e adesso schifo , ma anche ribrezzo. Dietro c’è qualcuno, non Mediaset o il GF Vip, ma gente del passato, ma adesso il mio avvocato sta indagando.

Sono falsi dentro la casa e no, non sono mai stati fidanzati. Chi ha creato questa finta storia? Io, Enrico Lucherini e Sandro Mayer che voleva delle copertine e così abbiamo fatto la storia falsa. Loro stavano a Zagarolo, ma non dormivano nemmeno insieme.

Lei non ci aveva mai detto di essere fidanzata, anzi aveva detto di aver lasciato un fidanzato manesco in Sicilia. Ci disse poi che lui voleva farla diventare una testimone di Geova.

Adua credo sia manipolata e credo sia nella sua natura essere così. Se lei parla di Morra come grande amore allora io dico che è stata lei a convincere Teo a cacciare Massimiliano dalla ‘gabbia d’oro’. Io ho letto i messaggi che si scrivevano lei e Teo. Lei ha fatto gravi accuse, Massimiliano avrebbe fatto cose abbastanza gravi”.