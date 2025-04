Alberto Stasi: la semilibertà sfuma, l’accusa respinge dopo l’intervista a Le Iene

Un’intervista a Le Iene ha complicato la situazione per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Le sue dichiarazioni sembrano aver influito negativamente sulla richiesta di semilibertà, inizialmente accolta “con riserva” dal tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo il rigetto proposto dalla procuratrice generale Valeria Marino. La richiesta di semilibertà era stata presentata senza previa autorizzazione all’amministrazione penitenziaria per l’intervista del 30 marzo, effettuata durante un giorno di permesso. In passato, Stasi aveva già fatto richiesta di nullaosta per un’altra intervista, ma stavolta l’omissione della richiesta ha destato preoccupazioni.

Nonostante le relazioni positive da parte degli operatori del carcere di Bollate, la procura ha ritenuto di dare un parere solo parzialmente favorevole. Le dichiarazioni di Stasi, tra cui quelle relative alla rinascita delle indagini su Andrea Sempio, sono state valutate attentamente, senza suscitare critiche sostanziali circa la sua innocenza.

Stasi, che ha già avuto la possibilità di uscire dal carcere per lavori, aspira a ottenere un regime di semilibertà in cui può rimanere fuori per quasi tutto il giorno, tornando in cella solo di sera. Con il termine della pena previsto tra il 2028 e il 2029, potrà richiedere anche l’affidamento in prova e misure alternative come i lavori socialmente utili. La sua situazione rimane incerta, influenzata dalle decisioni del tribunale e dalle reazioni della procura.