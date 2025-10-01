20.1 C
Alberto Sordi rivive nel docufilm dedicato all’iconico attore

Da StraNotizie
Alberto Sordi, simbolo immortale del cinema italiano, sta per essere celebrato in un modo speciale. Dal 3 al 5 novembre, nelle sale cinematografiche, sarà proiettato il docufilm “Siamo in un film di Alberto Sordi?”, un tributo alla straordinaria carriera di un attore che ha saputo cogliere, con ironia e profondità, le sfumature dell’Italia e degli italiani.

Il film, ideato, scritto e diretto da Steve Della Casa e Caterina Taricano, si presenta come un dialogo tra passato e presente, creando un ponte tra il cinema e la memoria collettiva. Grazie a un attento montaggio di scene d’archivio e materiali rari, il docufilm offre un ritratto di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema, continuando a parlare al pubblico moderno.

La narrazione su Sordi si arricchisce con testimonianze di figure celebri del mondo dello spettacolo e della cultura, tra cui Giuliano Montaldo, Nicola Piovani, Ascanio Celestini, Vincenzo Mollica, Riccardo Rossi e lo stesso Steve Della Casa. Ognuno di loro condivide ricordi e riflessioni sul grande attore.

Il film sfrutta materiali provenienti da archivi prestigiosi, come Compass Film e Minerva Pictures, ed è prodotto da Estradigital con il supporto di queste ultime, insieme al contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Lazio, Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo. La distribuzione è gestita da Altre Storie.

