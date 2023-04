Alberto ‘sedotto da Donnamaria’? De Pisis spiega: “Ci siamo rivisti ieri”

Fin dall’inizio del GF Vip 7 Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria hanno passato molto tempo insieme. Il volto di Forum ha stuzzicato in più occasioni l’amico, tra massaggi, battutine equivoche, coccole e alla fine De Pisis si è preso una bella cotta. Ospite a Casa Chi Alberto ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se si è sentito ‘sedotto e abbandonato’.

“Se il mio rapporto con Edoardo Donnamaria mi ha condizionato nei primi mesi? Se mi sono sentito sedotto e abbandonato o preso in giro?

Quando si parla di sentimenti o coinvolgimento emotivo a me piace togliere il sostantivo strategia, perché di base non lo sono in generale.

Detto questo, effettivamente all’inizio del percorso c’è stato questo esserci scoperti. Anche parlando ore tutta la notte in giardino a parlare e aprirsi. Se c’è stata tenerezza? Sì, però a me preme dire che quello che c’è stato tra di noi, il nostro tipo di legame e confidenza non ha mai avuto da parte mia o sua un fine carnale o un’attrazione. Era tutto molto mentale e ti assicuro che non capita tutti i giorni di trovare una persona con cui condividere questo, anche una carezza sincera.

Edo ha avuto gesti d’affetto nei miei confronti che hanno smosso in me molte emozioni. Lui poi ha preso un’altra direzione, ma quando ci siamo visti anche ieri… guardarci negli occhi è bello. Il nostro è un bene incondizionato”.