Alberto, parla la migliore amica di Edoardo: “Meglio con De Pisis che con Antonella”

A quanto pare tra gli amici di Edoardo Donnamaria non ci sono fan dei Donnalisi, ma c’è invece qualcuno che apprezza Alberto e la ship Edoberto. Due settimane fa l’amica di Edoardo, Carolina Russi Marconi, è stata ospite a Casa Pipol ed ha espresso qualche perplessità sulla coppia formata da Donnamaria e Fiordelisi. Ieri è intervenuta anche la migliore amica di Edoardo (che lo definisce come un fratello), Camilla Ghini, che a Casa Chi ha rivelato di apprezzare particolarmente gli Edoberto e un po’ meno di Donnalisi.

“Non conosco Alberto personalmente ma nutro stima e affetto nei suoi confronti. Ho seguito con grande attenzione il suo intervento e io un po’ tifo per la loro amicizia e spero possa diventare qualcosa di concreto.

Mi dispiace per Alberto e il suo amore non corrisposto almeno ad oggi, chissà… io sono fan degli “Edoberto”, sono una super fan più che dei “Donnalisi” lo ammetto. Sarei così contenta io… mi piacerebbe una coppia non convenzionale. Edoardo è sempre stato un leader e quasi non lo riconosco con Antonella. Quando lo vedo non lo riconosco perché non so cosa gli ha fatto questa ragazza perché non era così.

Io non conosco Antonella ma all’inizio c’erano degli atteggiamenti che non condividevo. – riporta blogtivvu – Io sono più per le coppie tranquille e che vanno d’accordo.

Non amo quando cercano di instaurare una dinamica di fuoco e litigio. Io non lo riconosco e mi spiace perché non è uscito il suo lato simpatico anzi l’ho trovato rattristato da questa storia. Questa relazione un po’ l’ha appesantito.

Sapevo che lui voleva fare il GF Vip e pensavo che fosse un concorrente adatto e invece… secondo me questa storia con Antonella non sempre ha fatto uscire un lato simpatico del carattere di Edoardo. Si è attorcigliato troppo in questa storia ed è stato male”.