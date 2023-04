Alberto o Milena chi sarà l’ultimo finalista? I sondaggi

Parliamo di sondaggi. Questa settimana al televoto al Grande Fratello Vip ci sono Alberto De Pisis e Milena Miconi. Uno di loro diventerà finalista, chi?

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena. #GFVIP pic.twitter.com/kj52n69dPz — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

I telespettatori devono infatti rispondere alla domanda ‘Chi vuoi in finale?‘ e i sondaggi questa settimana sembrerebbero essere chiari: la nuova finalista potrebbe essere Milena Miconi.

Il cast

Alberto De Pisis

Edoardo Tavassi

Giaele De Donà

Micol Incorvaia

Milena Miconi

Nikita Pelizon

Oriana Marzoli

I concorrenti fuori

Marco Bellavia | 9 giorni in Casa

Ginevra Lamborghini | 14 giorni in Casa

Giovanni Ciacci | 11 giorni in Casa

Sara Manfuso | 17 giorni in Casa

Gegia | 21 giorni in Casa

Cristina Quaranta | 31 giorni in Casa

Amaurys Perez | 38 giorni in Casa

Elenoire Ferruzzi | 38 giorni in Casa

Carolina Marconi | 41 giorni in Casa

Pamela Prati | 52 giorni in Casa

Luciano Punzo | 32 giorni in Casa

Riccardo Fogli | 1 giorno in Casa

Charlie Gnocchi | 91 giorni in Casa

Luca Salatino | 98 giorni in Casa

Patrizia Rossetti | 105 giorni in Casa

Dana Saber | 28 giorni in Casa

Wilma Goich | 123 giorni in Casa

George Ciupilan | 134 giorni in Casa

Attilio Romita | 148 giorni in Casa

Antonino Spinalbese | 158 giorni in Casa

Nicole Murgia | 72 giorni in Casa

Sarah Altobello | 119 giorni in Casa

Edoardo Donnamaria | 168 giorni in Casa

Davide Donadei | 82 giorni in Casa

Daniele Dal Moro | 176 giorni in Casa

Antonella Fiordelisi | 183 giorni in Casa

Andrea Maestrelli | 98 giorni in Casa

Luca Onestini | 144 giorni in Casa