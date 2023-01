Alberto nel panico in piena notte: “Potevate uccidermi, siete pazzi! Potevo morire”

Ieri notte Oriana Marzoli e Luca Onestini hanno scatenato la furia di Alberto De Pisis. La spagnola e il suo bff stavano giocando, quando lui ha iniziato a rincorrerla per tutta la casa del GF Vip con in mano un bicchiere di vetro pieno d’acqua. Lei è entrata in una delle camere e Luca l’ha inseguita. I due hanno svegliato Alberto, che ha da subito chiesto loro di uscire e di smetterla di scherzare con i flute di vetro. Oriana e Luca però hanno continuato e lei indietreggiando ha urtato contro il comodino di De Pisis, facendo cadere un altro bicchiere e delle caramelle di melatonina.

“No, no, no, non nel mio letto! Voi non state bene. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Io non so voi da dove venite, ma con queste cose non si gioca. Da che pianeta venite? Andatevene da qui. Amore sei pazza, sai che se tagli una parte della gamba muori subito, potevo morire. Se ti tagli una parte con un vetro muori. Io alla vita ci tengo se permetti tesoro. Cosa succede? Punto numero uno stavo dormento, secondo non vieni qui a fare questo caos perché io già mi vedevo con la gamba sfregiata. Qui si poteva ferire qualcuno. Fai fuori alla luce queste cose non qui. Qui mi sento già conficcato in faccia il vetro.

A me questi scherzi e giochi non piacciono! Ma poi con un flute di vetro! Adesso io non dormo per quattro ore! Siete pazzi a fare queste cose. Volete fare queste robaccia? Fatela in camera vostra e non qui?! Mi sento tagliato non so perché. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto. Voi non ci pensate a queste cose”.