Poco prima dell’ultima puntata de La Vita in Diretta Lorella Cuccarini ha pubblicato una lettera in cui ha accusato Alberto Matano di essere un maschilista dall’ego smisurato. Pierlugi Diaco si è schierato dalla parte della conduttrice e oggi il giornalista ha parlato di quell’episodio in una lunga intervista rilasciata a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano.

“Questa cosa mi è molto dispiaciuta. All’inizio ero incredulo, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata. Ho pensato che non avrei parlato fino alla fine della messa in onda, ho allungato il silenzio nei giorni successivi perché non c’era nulla da dire. Credo sia stato uno sfogo, forse una reazione impulsiva.” All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso. Poi ci siamo semplicemente rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a lavorare rispettandoci e rispettando anche le diversità delle nostre storie professionali. La scelta di dare al programma un taglio diverso non è una mia responsabilità, se avessi il potere di decidere avrei fatto un altro lavoro. Questa accusa la trovo un po’ surreale. Pierluigi Diaco? Non c’è stata alcuna lite, ci siamo solo parlati. Non capisco come sia venuta fuori questa gigantesca fake news. Quello che ha detto? Mi è dispiaciuto perché è un collega che rispetto. È il suo punto di vista.”

Ancora una volta Alberto Matano si è dimostrato un gran signore.

Prima l’attacco della Cuccarini, ora la bassezza di Diaco. Matano è fin troppo signore a non replicare. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 2, 2020

Diaco saluta la Cuccarini in chiusura del suo programma (ma non Matano). #lavitaindiretta — LALLERO (@see_lallero) June 26, 2020

