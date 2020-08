Lo scorso giugno Lorella Cuccarini ha lasciato La Vita In Diretta con una lettera al vetriolo indirizzata ad Alberto Matano. La conduttrice ha dichiarato che il suo collega sarebbe un maschilista ed ha poi aggiunto di non aver mai conosciuto una simile prevaricazione.

Il giornalista è sempre stato in silenzio, ma oggi ha risposto alla sovranista più amata dagli italiani in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

“Non so cosa sia il maschilismo (…) Non ho fatto altro che fare il giornalista. Questo sì, l’ho fatto. Se vuol dire mancare di rispetto a qualcuno, allora mi arrendo. Di tutte le cose che si poteva inventare è la più surreale. Mia mamma è una storica femminista italiana, è stata consigliere delle Pari opportunità a Palazzo Chigi, vengo da una famiglia molto aperta. Mi è dispiaciuto perché davvero non so cosa sia il maschilismo.

Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella. Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro. Insieme abbiamo fatto qualcosa di utile: servizio pubblico. Conservo quello che c’è di buono, quello che si è visto in onda è la verità. La migliore risposta a qualsiasi polemica e falsità“.