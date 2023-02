Alberto Matano risponde a Milly Milano, che commenta su Oxarte: “Ti smentisco”

Questa settimana è andata in onda l’intervista di Anna Oxa a Belve e Anna Pettinelli l’ha commentata da Alberto Matano a La Vita In Diretta: “Trovo irrispettoso che abbia messo gli occhiali da sole“. Sulla pagina Oxarte è apparso un post sulle parole della Pettinelli e anche sul conduttore de La Vita In Diretta.

Ieri Alberto Matano ha replicato mandando anche i saluti ad Anna Oxa: “Anna Pettinelli è stata definita una mia velina perché l’ufficio stampa di Anna Oxa ha visto la Pettinelli che criticava la Oxa per aver portato gli occhiali da sole a Belve. Loro non l’hanno presa bene. Voglio dire una cosa, noi amiamo Anna Oxa, è una grandissima attrice… em una grandissima artista. Siamo stati felici di averla rivista al Teatro Ariston. Io appartengo alle persone che le hanno comunicato la gioia di ritrovarla. We love Anna Oxa, va bene Milly?”

Immediata la risposta di “M” sulla pagina Oxarte.

“Caro Matano mi tocca smentire anche quello che hai detto oggi. Tu non fai parte, proprio per niente,

di quella commozione che è arrivata solo dal pubblico che “AMA” Anna Oxa. Lo trovi in questa pagina e anche in ambienti diversi. Tipo, Consoli, Giudici, Presidenti, scienziati, Ricercatori, Medici…

Infatti ha detto che ha tanti amici meravigliosi. La commozione ad Anna Oxa è arrivata in modo diretto e tu non c’eri perché non l’hai comunicata come l’ha comunicato chi si è commosso veramente. Anna col suo pubblico ha un rapporto d’Amore che non potete lontanamente immaginare. Non tradirebbe mai loro con la non serietà. La gente conosce lei ed impara a conoscere chi parla male di lei. Posso smentirti, perché quello che hai trasmesso alla signora Oxa è tutt’altro e soprattutto è in antitesi con quello che dici.

Basta vedere l’immagine che hai cercato nel web con impegno, scartando tutte le bellissime foto che si trovano, come ho fatto ora con te anche se non ho esagerato perché non lo farei se non per farti vedere che non fai parte delle persone a cui si riferiva Anna Oxa a Belve. Anzi… Per non parlare delle notizie costruite. Non sto a farti l’elenco. È importante non imbrogliare il pubblico!

Oxa quando parla della gente, parla di gente comune, dell’orchestra… parla di artisti, come Rita Pavone, Silvia Mezzanotte e tante altri che si sono esposti per tutto quello che tu ed altri avevate costruito a danno dell’attività lavorativa, della reputazione della persona.

ItaliaSi, Storie Italiane, mica solo tu! Non deve andare bene a me caro Alberto Matano, ma alla signora Oxa che è abituata a guardare i fatti perché di parole ne ha sentite nella sua vita. Non c’è riscontro di verità. Ironicamente con un sorriso mi verrebbe da dire ‘Sali’”.