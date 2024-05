Lo scorso marzo Massimo Bernardini ha ospitato a TvTalk Barbara d’Urso per parlare di Pomeriggio 5. All’epoca, ovviamente, nessuno avrebbe potuto immaginare che quella sarebbe stata la sua ultima edizione. Tant’è, Alberto Matano – conduttore della concorrente La Vita In Diretta – non ha preso benissimo quell’ospitata e tutti gli elogi che le sono stati fatti. A confessarlo è stato oggi proprio Bernardini a FQ Magazine.

Dopo aver spiegato che a TvTalk sono sempre stati invitati tutti i protagonisti della tv (Rai, Mediaset, Sky, Discovery…), Massimo Bernardini ha aggiunto: “Cambia dirigenza e chi arriva puntualmente dice ‘ecco, ospitano la concorrenza’, ogni volta tocca spiegare la necessità del programma di avere ospiti da ogni canale, per essere terzi. Non sa quante rogne abbiamo avuto“. Fra le rogne non solo i dirigenti, ma anche i conduttori Rai. Uno fra questi Alberto Matano. “C’è chi, dentro la Rai, si è lamentato senza ragione”.

Alberto Matano, quando si è lamentato con la Rai per l’ospitata di Barbara d’Urso a TvTalk.

“Due anni fa, per esempio, venne da noi Barbara d’Urso e parlammo dei suoi ascolti a Pomeriggio 5 come facciamo sempre a TvTalk. Il competitor Rai si lamentò molto del fatto che non avessimo sottolineato la sua vittoria all’auditel, ‘dovete dire che vinciamo noi, che siamo bravi noi’. Ma noi dobbiamo essere terzi e se invito un ospite non è che lo piglio a schiaffi. Certo non diamo dati falsi, ma trattiamo bene l’ospite. Secondo il competitor avremmo dovuto parlare della vittoria sugli ascolti e delle ragioni di questa vittoria. Ma il compito di TvTalk è provare ad analizzare la televisione non fare da bandiera della Rai“.

Il “competitor Rai” è ovviamente Alberto Matano. “Ho grande stima di lui come professionista, è riuscito a mantenere uno stile giornalistico nell’intrattenimento. Ma quell’episodio non mi è piaciuto“. Ora che Bernardini ha lasciato la Rai, chissà quanti gossip potrà tirare fuori.