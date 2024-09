Alberto Matano parla dell’arrivo di Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle

Ieri sera, il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato che Barbara d’Urso sarà una delle ballerine per una notte nella trasmissione “Ballando con le Stelle”. Secondo le anticipazioni, la sua partecipazione avverrà probabilmente nella seconda puntata del programma. Poco prima dell’annuncio ufficiale, Alberto Matano ha lasciato intendere che una celebre ballerina per una notte sarebbe stata presente, mentre intervistava Milly Carlucci a “La Vita in Diretta”. Matano ha dichiarato di aver scoperto il nome della ballerina poche ore prima della diretta, ma Milly ha chiesto di non rivelarlo subito.

Matano ha mostrato entusiasmo per la notizia, e a seguire, insieme a Fabio Canino e Milly Carlucci, ha salutato il pubblico di Rai Uno riproducendo la posa tipica di Barbara. Ha rivelato che la prima puntata di “Ballando con le Stelle” si terrà questo sabato, e che tra le ballerine per una notte ci saranno anche campionesse del volley. Ha accennato, inoltre, a diversi gossip riguardanti le ballerine, promettendo maggiore chiarezza nella conferenza stampa del giorno successivo.

In un recente commento, Matano ha difeso Barbara d’Urso, chiarendo che tra di loro non c’è mai stata rivalità, e ha riconosciuto i meriti di Barbara nel costruire un legame diretto con il suo pubblico. Ha elogiato il suo stile distintivo nel raccontare i fatti e ha sottolineato come ogni conduttore abbia il proprio modo di presentare i contenuti. Ha apprezzato l’impronta che d’Urso ha saputo creare nel corso degli anni, esprimendo stima per la sua professionalità e per il suo impegno nel lavoro.

Dunque, l’arrivo di Barbara d’Urso nel cast di “Ballando con le Stelle” sembra suscitare un certo fervore tra i fan e i media. La combinazione tra la sua presenza e quella di atleti di alto profilo promette di rendere il programma ancora più interessante e coinvolgente. L’attesa cresce in vista della prima puntata, dove gli spettatori potranno vedere come Barbara si destreggerà tra balli e esibizioni, contribuendo a rendere l’evento un successo di ascolti.