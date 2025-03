Alberto Matano: La Casa Elegante Condivisa con Riccardo Mannino

Alberto Matano, celebre conduttore di “La Vita in Diretta” su Rai 1, vive a Roma con suo marito Riccardo Mannino, con cui si è sposato l’11 giugno 2022. La cerimonia, celebrata ai Castelli Romani, è stata officiata dalla collega e amica Mara Venier. Matano, sempre riservato riguardo alla sua vita privata, ha condiviso in un’intervista che ha scelto di tenere il suo rapporto nascosto per proteggerlo, ma ora si sente sereno nel rendere pubblica la sua relazione.

La coppia risiede in un appartamento spazioso ed elegante che riflette il carattere sobrio ma chic del conduttore. Dalle immagini condivise sui social, si possono notare dettagli raffinati degli interni: una luminosa zona living con toni chiari e divani colorati, un’ampia libreria, numerose lampade e una cucina ben attrezzata. Un elemento distintivo della casa è un grande terrazzo in legno, affacciato su uno dei tanti parchi verdi di Roma, arredato con divanetti in vimini e sedute bianche, ideale per godere di momenti di relax.

Matano ha raggiunto un notevole successo come presentatore, continuando a conquistare il pubblico dal 2019, prima insieme a Lorella Cuccarini e poi da solo. Ha anche partecipato a “Ballando con le Stelle”, dove si è esibito come ballerino per una notte, raccontando attraverso la danza la sua vita. La sua riservatezza, unita alla sua carriera brillante, ha fatto sì che il pubblico lo apprezzasse per chi è, oltre la sua notorietà.