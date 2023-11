Alberto Matano e Sara Croce battibeccano: “Hai la coda di paglia?”

Sara Croce che viene “dal paesello” e si ritrova “in prima serata su Rai1” è un racconto che proprio non piace ad Alberto Matano. “Ho visto il tuo Instagram, hai viaggiato molto, sei stata a Dubai, Parigi, Londra..“, ha detto la scorsa puntata di Ballando con le Stelle. Frase che ieri sera la showgirl ha commentato dandogli del superficiale.

“Mi ha giudicato guardandomi su Instagram, sento un pregiudizio nei miei confronti, è stato superficiale. Le critiche sul ballo invece mi servono, perché mi buttano giù in quel secondo ma poi mi spronano”.

Al termine della sua coreografia, quando Milly Carlucci gli ha dato parola, Alberto Matano ha colto la palla al balzo per mettere i puntini sulle i.

“Voglio dire una cosa importante: io sono un ragazzo di provincia quindi non posso che empatizzare con chi viene dal paesello, ma se il racconto è autentico. Hai usato nella clip due parole per me importanti: superficialità e pregiudizio. Perché?”.