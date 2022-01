Mercoledì Alberto Matano ha bacchettato l’inviata di Pomeriggio 5 per avergli “sottratto l’ospite”, il signor Sebastiano (a cui hanno annunciato che probabilmente sua moglie è stata trovata senza vita in un sacco). La conduttrice della trasmissione di Canale 5, Simona Branchetti, però si è affrettata a spiegare di aver già chiarito tutto con il collega. La giornalista ha rivelato che Alberto Matano l’avrebbe chiamata per parlare di quello che è successo. Ma i due conduttori hanno davvero chiarito? Di certo c’è soltanto che oggi a Tv Talk Matano è stato un po’…



Alberto Matano: “Nulla da chiarire”.

Il presentatore de La Vita in Diretta non ha fatto mezzo passo indietro. Durante il suo intervento del programma di Rai Tre il giornalista ha ribadito che pensa ogni parola pronunciata in diretta nel suo show pomeridiano.

“Direi che l’altro giorno mi sono spiegato benissimo. Quindi devo dire che non ho nulla da chiarire, dico la verità e l’ho detta in diretta. Io ho un rapporto chiaro e trasparente con il pubblico da sempre ed è questa la mia cifra. Confermo che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti. Avevamo un appuntamento preciso. La trasmissione di Canale 5 è entrata di fatto nella mia diretta, ho dovuto dirlo. Poi l’ospite era su Canale 5. Bastava aspettare che finissimo il collegamento per intervistare l’ospite? Io avrei fatto così. Detto questo noi abbiamo un rapporto concorrenziale con il programma della rete commerciale ma i rapporti sono sempre stati di grande rispetto, di concorrenza ma competizione sana. Quello che è accaduto mi spiace, perché poteva essere gestito in un altro modo e mi pare evidente”.

Prof Simonelli: “Basta cronaca nera in tv”.

“In Francia, Inghilterra e Germania non c’è tutta questa cronaca nera in tv. A me pare che soltanto in Italia se ne parli così tanto, soprattutto al pomeriggio. Questo episodio ci dimostra l’inadeguatezza della tv davanti a certi accadimenti. Da una parte abbiamo le tragedie e dall’altra la miseria della televisione che si accapiglia per uno dei protagonisti di queste vicende. Mi pareva di vedere un film americani che fa la parodia della tv”.

Vabbè, la toppa che sta cercando di mettere matano è molto peggio del buco #tvtalk — Luisella (@ellepi6) January 8, 2022