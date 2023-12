Alberto Matano e d’Urso: “Si pensa a loro per uno storico programma tv”

Per anni si sono ‘scontrati’ al pomeriggio in una lunga sfida che ha appassionato gli amanti degli ascolti tv, e adesso pare che Alberto Matano e Barbara d’Urso siano tra i candidati per la conduzione di uno storico programma televisivo targato Rai. La settimana scorsa Nuovo Tv ha rivelato che Carmelita potrebbe sostituire Mara a Domenica In, visto che la Venier ha dichiarato che questo sarà il suo ultimo anno al timone della trasmissione (anche se poi ogni anno in Rai riescono a convincerla a restare). Sempre il settimanale di Riccardo Signoretti questa volta ha svelato che se l’ipotesi d’Urso non dovesse andare in porto ci sarebbe un altro nome possibile, un amico di Mara e un professionista stimato in azienda, Matano.

Barbara d’Urso o Alberto Matano nel futuro di Domenica In?

“Adesso è impegnata con i suoi spettacoli teatrali. Un pensiero al ritorno in TV, però, c’è sempre. Ancor di più adesso che l’amica Mara ha sostenuto la sua candidatura per Domenica in. La Venier non ha intenzione di smettere di lavorare, ma nutre il desiderio di fare qualcosa di meno impegnativo per godersi l’amore di suo marito Nicola Carraro e quello di figli e nipoti. Mara si è finalmente convinta, ma da grande professionista qual è non ha intenzione di lasciare il suo posto a chiunque. Barbara appare la prescelta, in fondo si somigliano anche. Tutte e due mettono il cuore in ciò che fanno. Sempre. Se non dovesse andare in porto il suggestivo passaggio di consegne tra la Venier e Barbara d’Urso, c’è un altro nome che l’attuale padrona di casa di Domenica in approverebbe con piacere. «Anche Alberto Matano potrebbe essere la persona giusta», ha affermato Mara. II giornalista – che conduce La vita in diretta – di certo gode della stima della Rai”.

Sia Matano che la d’Urso sarebbero perfetti per Domenica In (anche in coppia), ma qualcosa mi dice che anche l’anno prossimo rivedremo l’amatissima padrona di casa al suo posto…