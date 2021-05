Nuove stranezze sul caso di Denise Pipitone. Ieri i giornalisti de La Vita In Diretta hanno intervistato la zia di Gaspare Ghaleb, l’ex di Jessica Pulizzi, ma il filmato non è andato in onda. Alberto Matano ha annunciato in diretta l’arrivo di una diffida da parte della famiglia della donna.

“Vi devo dire che abbiamo anche un documento importante. Ha parlato con noi uno dei parenti di un protagonista. Stiamo in questo momento comprendendo se possiamo mandare in onda la testimonianza. Perché è appena arrivata da noi una lettera e non sappiamo se possiamo mostrarvi tutto.

La nostra giornalista è andata dai familiari di Gaspare Ghaleb, in particolare dalla zia. La donna ha fatto una lunga intervista con noi, ci ha accolto benissimo a casa sua. Ha risposto a tutto le domande ed era tranquilla. Chiaremnte l’intervista non è stata rubata. Ho visto il documento e la signora rispondeva con molta tranquillità. Eppure è arrivata una diffida, adesso vi spiego.

Ecco, qui ho una diffida bella e buona a me e a tutto il programma. Ci chiedono di bloccare la messa in onda dell’intervista della zia di Gaspare Ghaleb perché non ha dato un consenso preventivo. – ha concluso Alberto Matano – Mi arrabbio perché noi stiamo facendo il nostro lavoro e cosa c’è di male nel raccontare le cose dette anche 17 anni fa?”.

Testimoni che ritrattano, pm spaventati e adesso anche diffide dal trasmettere interviste, Piera Maggio ha davvero ragione a dire che in questo caso c’è qualcosa di strano.

Alberto Matano annuncia la diffida per lui e La Vita in Diretta.