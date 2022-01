Alberto Matano è noto per la sua educazione e gentilezza e l’ha dimostrato negli anni, come quando ha fatto i complimenti alla concorrenza (Barbara d’Urso) o a reagito con classe all’attacco di Lorella Cuccarini. Oggi però a La Vita In Diretta il giornalista ha dovuto fare ‘nomi e cognomi‘. Nel programma di Rai Uno hanno trattato il caso del corpo di una donna trovato a Trieste, che secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere quello di Lilly, scomparsa 20 giorni fa. In diretta con Alberto Matano c’era Sebastiano, il marito di Lilly, ma mentre l’inviata stava intervistando l’uomo, si sentiva chiaramente anche la voce della giornalista di Pomeriggio 5. Il conduttore Rai ha spiegato che sul posto c’erano più troupe e così è rientrato per un attimo in studio. Subito dopo Matano ha provato a parlare nuovamente con Sebastiano, che però era in collegamento con Pomeriggio5.

Viene ritrovato il cadavere di una donna a Trieste, forse è Lilly. Il marito è in collegamento a #lavitaindiretta. A un certo lungo scompare. Matano svela che #Pomeriggio5 lo ha praticamente portato via in diretta. Brutta pagina. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 5, 2022

Alberto Matano: “Non è il mio stile”.

“Per chi ci segue dobbiamo dire che lì ci sono dei colleghi di altre trasmissioni. Noi stiamo svolgendo il nostro lavoro. Così come ci auguriamo che loro possano svolgere il loro. Però nella correttezza che ha sempre contraddistinto i nostri rapporti. Scusami tanto Filomena, però sto vedendo che Sebastiano non è più con noi. Allora devo dire una cosa, perdonatemi. Questo è certamente un momento di dramma per quest’uomo, perché probabilmente a breve capirà che sua moglie è morta. Avevamo questa persona collegata con noi in diretta, l’avete visto tutti. Però la troupe di una trasmissione concorrente… di Canale 5, lo dico e mi dispiace molto, in diretta ha sottratto Sebastiano che era in questo momento con la nostra inviata. Queste sono cose che succedono, ma non dovrebbero accadere. Però andiamo avanti con Roberta Bruzzone. […] Quello che è appena accaduto qui in diretta, diciamo che sono momenti che non mi appartengono. Questo non è proprio il mio stile”.