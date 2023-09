Alberto Matano commenta Pomeriggio 5: “Simile a La Vita in Diretta” – poi messaggio alla d’Urso

Nelle scorse settimane Myrta Merlino ha parlato in almeno due occasioni dell’amicizia che la lega ad Alberto Matano. La giornalista ha rivelato che il collega è stato tra i primi a contattarla dopo la notizia del suo arrivo a Mediaset. Adesso a parlare è il conduttore, che dopo aver visto il nuovo Pomeriggio 5 ha voluto commentare il debutto di Myrta. Secondo Alberto Matano (e non solo lui) questo Pomeriggio 5 ricorda molto La Vita in Diretta, non solo nel taglio, ma anche nella scenografia. Il presentatore Rai ha poi mandato un messaggio alla Merlino e a Barbara d’Urso.

Alberto Matano sul nuovo Pomeriggio 5: “Il modello è quello de La Vita in Diretta”.

“Se ho visto il nuovo Pomeriggio 5? Certo, e ho visto anche i miei colleghi di Estate in Diretta che hanno fatto un ottimo lavoro, bravissimi Nunzia e Gianluca! Se Myrta Merlino è più temibile di Barbara D’Urso? Ho visto la puntata, e ho letto anche tante cose in giro, sui social, dove molti utenti hanno commentato che quest’anno a Pomerigio 5 si rifanno un po’ al nostro formato. E questo non può che farmi piacere. – si legge su Libero – Ognuno poi lo ci mette la sua cifra ovviamente, però il modello sembra essere quello della Vita in Diretta; anche la nuova scenografia mi sembra che richiami un po’ la nostra, quindi questo mi fa piacere, vuol dire che abbiamo indovinato un format. D’altronde, non è la prima volta che i competitor guardano al servizio pubblico, quindi: bene! Un messaggio a Barbara D’Urso e uno a Myrta Merlino? Devo dire che sono entrambe due grandi professioniste. Quando abbiamo iniziato la concorrenza vinceva da anni adesso, nelle ultime due stagioni invece Vita in Diretta è risultato il programma leader di quella fascia oraria. Saremo quindi in sfida con una nuova concorrenza, ma sempre con la stessa cifra: rispetto e correttezza”.