Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Pisa: tutte le novità

PISA. È stata ufficializzata la nomina di Alberto Gilardino come nuovo allenatore del Pisa Sporting Club. L’annuncio è stato comunicato dal club giovedì 26 giugno alle 18:15.

Il club ha confermato che Gilardino, ex Campione del Mondo, assumerà il ruolo di Responsabile Tecnico della Prima squadra a partire dalla prossima stagione. Il suo percorso come allenatore comprende esperienze in vari club, tra cui Pro Vercelli, Siena e Genoa. Con il Genoa, ha vinto un campionato di Serie B e ha ottenuto la salvezza in Serie A nella stagione successiva.

Gilardino ha firmato un contratto biennale, con possibilità di un terzo anno. Nei prossimi giorni verranno annunciati i membri dello Staff Tecnico che lo affiancheranno e la data della conferenza stampa di presentazione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: iltirreno.gelocal.it