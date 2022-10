Alberto fa una scenata di gelosia a Edoardo: “Ho frequentato 100 gay lui è l’unico che ha frainteso”

Alberto De Pisis sembrerebbe aver preso alla lettera il suggerimento di Alfonso Signorini di esporsi di più. Ieri notte, infatti, ha perso il suo self control facendo una scenata di gelosia ad Edoardo Donnamaria che si era buttato nel letto di Antonella Fiordelisi con l’intento di dormirci insieme.

“Che Alberto De Pisis sia attratto da Edoardo Donnamaria è ormai chiaro” – si legge sul sito del Grande Fratello Vip – “e per questo non prende bene il fatto che dorma con Antonella Fiordelisi nella sua stessa stanza”.

Quando il gieffino è entrato in camera per andare a dormire ed ha visto Edoardo e Antonella a letto insieme ha sbottato contro lui: “Vado a letto, non voglio sentire una parola o un bisbiglio. Antonino? Lui può farlo, questa è camera sua. Se ti comporti così significa che hai 12 anni e non hai mai avuto un problema nella vita“.

Alberto geloso di Edoardo, lui si sfoga con Antonella

Ovviamente alla luce dei fatti Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono usciti di camera e si sono messi sul divano.

“Guarda che gliel’hai data tu questa confidenza per farlo reagire così, eh”, ha esordito la ragazza. “Gliel’hai data tu tutta questa confidenza, è palese che sia geloso di te, arrivaci, non sei stupido. Visto che hai avuto un bellissimo rapporto con lui di amicizia, anche se lui ha pensato altro, il mio consiglio è: evita di dargli certe confidenze. Queste sono scenate di gelosia come se aveste fatto chissà cosa o gli hai fatto credere chissà cosa, quindi fatti un esame di coscienza”.

Edoardo, ovviamente, ha rispedito al mittente le accuse.

“Ma esame di coscienza di che cosa? Ma stai scherzando? Ma che pensi che è il primo gay che frequento? Nessuno ha mai pensato che fossi innamorato di lui. Uno ce n’è, si vede che ha visto male. Perdonami eh. Visto che uno – su cento che ho frequentato – lo ha pensato, significa che ha visto male lui, no?”.

A questo punto la soluzione ponderata dai due è una sola: allontanarsi da De Pisis per evitare di farlo fraintendere.

Antonella su Alberto: lui è geloso di noi e non ci fa stare insieme gli hai dato troppa confidenza AMO SEMPLICEMENTE VUOLE DORMIRE SENZA SENTIRE LE VOSTRE FAKETUDINI.#gfvip #thepisis #gintonic #edoberto pic.twitter.com/2iret0DwB1 — O sole mio (@faby6728) October 21, 2022

FOTO | Endemol Shine Italy