Alberto e Edoardo si baciano e Donnamaria ne vuole di più, Antonella compone una poesia

Ormai è un’abitudine, ogni volta che Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si lasciano, lui torna tra le braccia di Alberto De Pisis e così è successo anche questa settimana. I due ragazzi hanno ritrovato la loro vecchia complicità e tra uno scherzo e l’altro la notte del 31 dicembre si sono anche baciati in bocca davanti a tutti. Ma evidentemente uno non è bastato a Edoardo, perché poco dopo mentre erano chiusi nel van, Donnamaria ha chiesto un altro bacio all’amico, che però ha rifiutato: “No, sulla bocca me lo dai dopo in privato“.

Antonella Fiordelisi goes Giorgia Soleri.

Le novità di inizio anno al GF Vip non sono finite, perché in casa adesso abbiamo anche una poetessa. Dopo essersi lasciati per l’ennesima volta, Edoardo e Antonella ieri sera hanno chiarito e per celebrare l’evento la dottoressa ha voluto dare prova della sua arte (ma anche maestria, sapienza, sacrificio) ed ha declamato una sua composizione, dal titolo ‘Una persona che ama‘.

Una persona che ama

non riesce a legare con chi offende il proprio amore

una persona che ama

pensa per due

una persona che ama…

una persona che ama

fa anche sacrifici ed evita di fare certe cose.

E per dimostrare il suo talento, la poetessa ha recitato una seconda – breve – poesia, ‘Chi non sa amare insegna‘ (qui il video della performance).

Mi hai insegnato anche ad amare

ma tu purtroppo non sai ancora farlo.

Noi prontissimi per nuove poesie.

Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria.