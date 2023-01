Alberto e Davide si baciano, Donadei confessa: “Mi è piaciuto”

Non solo quello tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, ieri notte durante il gioco della bottiglia c’è stato un altro bacio, quello tra Alberto De Pisis e Davide Donadei. A differenza però di quello di quello tra l’ex calciatore e la gieffina, il bacio dei due ragazzi è stato sulle labbra, ma senza lingua. In ogni caso però questo bacio pare abbia lasciato il segno, perché oggi Davide è tornato sull’argomento e ha fatto una rivelazione al coinquilino: “Devo dirti la verità, Ale posso dirti che a me è piaciuto il nostro bacio? C’ho ripensato devo dirtelo“.

Alberto De Pisis e il sogno su Davide Donadei: “Devo dire che ho ripensato al bacio”.

Dopo le dichiarazioni di Davide, Alberto ha fatto una confessione molto privata. De Pisis ha detto di aver fatto un sogno su Donadei.

“Io dopo il nostro bacio volevo rintracciarti per chiederti anche un bel massaggio. Quindi hai ripensato al bacio? Ma ti dirò che anche io stanotte c’ho pensato molto. No amore a parte gli scherzi adesso la dico tutta e ti faccio una confessione. Perché altrimenti sembro uno che non vuole dire le cose come stanno. Stanotte ti ho sognato ed era una fantasia un po’ particolare. Adesso te lo dico ed è la verità. Ok mi sono sognato che io e te eravamo a letto insieme, ok l’ho detto e ora vado via. Giuro non è uno scherzo. Ho provato un’emozione, magari la sensazione di sedermi sulle tue gambe durante il bacio. Non so cosa mi sia preso”.

Sogni stellari e bacetti a parte, Alberto in questi giorni ha anche confessato di essere innamorato di Edoardo Donnamaria: “Se potrei mai innamorarmi di lui? Forse in parte lo sono già. Non è una cosa fisica, io provo qualcosa. Quando mi guarda e ride io mi sciolgo e sento delle emozioni“.