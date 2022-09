Alberto De Pisis “non vuole essere paragonato a Tommaso Zorzi”, il retroscena prima del GFVip

Alberto De Pisis e Tommaso Zorzi sulla carta hanno molto in comune. Hanno più o meno la stessa età, sono entrambi di Milano, sono appassionati di moda, sono celebri per i loro giudizi taglienti e sono entrambi entrati nella casa del Grande Fratello Vip da single. Ah, dimenticavo, sono anche entrambi gay.



Il paragone fra i due viene quindi spontaneo e lo stesso Alfonso Signorini lo ha sottolineato. Quando però ha chiesto ad Alberto De Pisis di “scimmiottare” i commenti sulle sfilate che faceva Tommaso Zorzi durante il suo Grande Fratello Vip, il risultato è stato impietoso.

Il nuovo gieffino non vive però bene questo paragone e poco prima di entrare nella Casa ha confessato alla sua BFF, Giulia Salemi, di temere il confronto.

“Questo De Pisis riuscirà a togliersi di dosso l’ombra di Tommaso Zorzi? Perché lo ricorda molto“, la domanda di Valerio Palmieri a Giulia Salemi durante Casa Chi.

“Se Alberto De Pisis riuscirà a togliersi l’ombra di Tommaso Zorzi? Ma certo! Io lo conosco da molti anni, lo chiamo la zia Alba. E il paragone nasce spontaneo con Tommaso. Ha il compito arduo perché ha alle spalle una figura iconica come quella di Tommy che ha lasciato il segno. Di simile hanno l’ironia ed il tone of voice, ma hanno anche caratteristiche differenti e Alberto si farà conoscere anche perché lui stesso non vuole paragonarsi a Tommaso e non vuole che gli altri lo paragonino a lui. Perché sono due realtà differenti e non vuole entrarci in competizione e spero che si lasci andare, lo spero vivamente”.