Alberto De Pisis: la sua reazione quando ha scoperto di essere rimasto l’unico positivo

Oggi i vipponi positivos sono rientrati tutti in Casa. Tutti. Tranne Alberto De Pisis. Il biondino milanese è infatti tutt’ora debolmente positivo, ma essendo stato l’ultimo – in ordine cronologico – ad essersi infettato sarà anche l’ultimo a negativizzarsi.

Quando Wilma, Patrizia, Luca, Charlie e Attilio sono rientrat in Casa tutti i concorrenti hanno chiesto informazioni su Alberto e Romita, parlando con gli altri, ha rivelato:

“Ci siamo un po’ intristiti tutti e cinque perché ci siamo sentiti un po’ emarginati là fuori. Ma tutti eh. Non vi dico come abbiamo lasciato Alberto, stava un cadavere. Andando via nel corridoio ci ha salutato con la mano, ci ha detto ‘mi lasciate solo qui da solo?’, eh”.

Patrizia, Luca, Charlie e Attilio hanno lasciato la Casa venerdì 11 novembre, Wilma è stata trovata positiva mercoledì 16 novembre, mentre Alberto De Pisis ha lasciato la casa sabato 19 novembre.

Grande Fratello Vip: i positivos (tranne uno) tornano in Casa, ecco com’era entrato il Covid https://t.co/gO3INW8GG5 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 23, 2022

Ma com’è entrato il Covid nella casa (ormai due settimane fa)? A rispondere a questa domanda è stato Gabriele Parpiglia in diretta da Casa Pipol. “Tra i nuovi ingressi Luca Onestini era asintomatico, ma ha preso una variante non rilevata dal tampone. E’ entrato da negativo e poi è diventato positivo asintomatico. La nuova variante ha bucato il tampone molecolare“. I positivos in isolamento hanno fatto i tamponi tutti i giorni a cadenza alternata: uno molecolare, poi uno rapido e poi di nuovo uno molecolare. L’isolamento finisce 24 ore dopo il doppio tampone negativo onde evitare falsi negativi.