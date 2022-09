Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti sono gli unici in quarantena perché andati a votare alle elezioni

Chi bazzica la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre) si sarà sicuramente accorto dell’assenza di Alberto De Pisis e – soprattutto – di Patrizia Rossetti. I due gieffini, infatti, sono usciti questa mattina per andare a votare e non hanno fatto ancora il loro ritorno in Casa.

Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti non sono gli unici che oggi hanno deciso di votare, ma sono gli unici che lo hanno fatto fuori Roma. Il primo è andato fino a Milano, la seconda a Empoli. Avendo dovuto raggiungere il seggio fuori la Capitale gli autori hanno deciso di imporre loro una quarantena di quattro giorni, prima di poter rientrare in Casa. Cosa non successa a chi invece ha votato a Roma. Questi ultimi sono stati prelevati questa mattina prestissimo e sono stati portati ai loro rispettivi seggi all’orario di apertura.

Gli autori del Grande Fratello Vip tendono però a non voler far sapere chi è uscito e chi no questa mattina, quindi ad eccezione di Edoardo Donnamaria – che era in diretta quando ha raccontato di essere stato prelevato da una macchina che lo ha portato al seggio – tutti gli altri romani non sappiamo se sono effettivamente usciti o no per svolgere il loro diritto. Fra loro troviamo Cristina Quaranta, Sara Manfuso (che è un’opinionista politica ed ha un marito del Partito Democratico, quindi presumibilmente è uscita per votare) e Luca Salatino.

Tutti gli altri, a meno che non abbiano una residenza a Roma di cui non siamo a conoscenza, avrebbero preferito non votare.

Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti, per questo motivo, non saranno presenti nella puntata di domani sera (lunedì 26 settembre), ma torneranno in quella di giovedì (29 settembre).

Alberto de Pisis è andato a votare a Milano consapevole che poi avrebbe fatto la quarantena in una stanza senza TV e contatti con l’esterno. #sensocivico #gfvip #ElezioniPolitiche2022 #elezioni2022 Staff — Alberto De Pisis (@alberto_depisis) September 25, 2022

FOTO | Endemol Shine Italy