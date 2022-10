Alberto De Pisis e Pamela Prati si scontrato e lei lo imita con la R moscia

Alberto De Pisis e Pamela Prati ci hanno regalato lo scontro trash di cui avevamo bisogno. È successo ieri sera durante il momento delle nomination palesi a cui purtroppo viene dedicato sempre troppo poco tempo. Tutto è iniziato quando il vippone ha nominato la diva e Alfonso Signorini l’ha stuzzicata. “Amore ci si mette pure Alberto! Pamela, stasera non è serata!”. Da lì, il degenero. Ecco cosa è successo:

Pamela: “Amore ma chissenefrega ce lo vogliamo mettere?”

Alberto: “Godiamoci il successo!”

Pamela: “Amore io me lo godo tu non lo so!”

Alberto: “Io me lo godo anche stasera, ho avuto anche io i miei successi nella vita”.

Pamela: “Amore io non sapevo nemmeno chi fossi prima di entrare qua”.

Alberto: “Io non sono una prima donna come te è chiaro che non posso competere. Però qualche successo l’ho avuto anche io nella mia vita, stai serena”.

Pamela: “Vedremo. Andrò a vedere e ti applaudirò. Mi documenterò su di te amore” [lo dice imitando la R moscia di De Pisis, ndr].

Alberto: “Ed il tuo voler emulare la mia R moscia ti riesce malissimo. Lasciatelo dire”.

Pamela: “Oh, guarda amore!” [continua imitando la R moscia, ndr].

Alberto: “Ci si nasce con certe cose non si acquisiscono”.

Pamela: “Ma certo amore, attento a non inciampare nelle R”.