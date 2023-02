Alberto De Pisis e gli altri vipponi commentano le canzoni di Sanremo 2023

Le 28 canzoni del Festival di Sanremo 2023 sono ovunque, in qualsiasi classifica, in radio, nelle nostre playlist, nei centri commerciali e anche nella casa del Grande Fratello Vip. In questi ultimi giorni la produzione del reality tra tanti pezzi ha fatto ascoltare ai vipponi anche quelli sanremesi. Qualcuno se n’è accorto, il primo è stato Alberto De Pisis.

Alberto De Pisis e gli altri vipponi giudicano le canzoni del Festival di Sanremo 2023.

Ieri mattina Alberto De Pisis ha sentito il pezzo sanremese di Levante e ha detto: “Questa sicuro si intitola ‘Vivo’, darei un sette, forse sette meno“. Peccato che poco dopo abbia scambiato Levante per Malika Ayane. Alberto ha anche apprezzato L’Addio dei Coma Cose, l’ha canticchiata e gli ha dato un 8. Il gieffino poi ha fatto capire a Sarah Altobello che i pezzi che stavano ascoltando erano sicuramente di Sanremo 2023.

La Altobello ha anche riconosciuto Paola e Chiara: “Furore, furore, questa non l’ho mai sentita! Sono Paola e Chiara, è di Sanremo, perché non l’ho mai sentita prima“.

Sarah e Alberto hanno intuito che è la finale di Sanremo, e Alberto ha scambiato Levante con MALIKA AYANEEE #Sanremo2023 #GFvip ✈️ — kait🐓 % (@lushottie) February 12, 2023

I vipponi ascoltano Due Vite di Marco Mengoni.

Nel pomeriggio di ieri Antonino e Andrea hanno sentito Due Vite di Marco Mengoni. Maestrelli ha subito detto: “Bella sta canzone, bellissima è Marco Mengoni lui! Forse è nuova perché non l’ho mai sentita“. Spinalbese ha concordato: “Sì è lui, bella davvero“.

Questa potrebbe essere la prima e ultima volta in cui sono d’accordo con Andrea e Antonino.



I vipponi hanno ascoltato anche Un Bel Viaggio degli Articolo 31 e Il Bene nel Male di Madame ed hanno chiesto ai nuovi entrati informazioni sul Festival di Sanremo. Nessuno però ha saputo (o voluto) rispondere fornendo dettagli. Martina Nasoni ha detto: “Se è già iniziato, questa settimana forse, ma non lo so. Non ricordo e non lo so davvero“. Matteo Diamante è stato più chiaro: “Non possiamo riportarvi cose da fuori“.