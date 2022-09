Alberto De Pisis confessa l’attrazione per un ragazzo della Casa

Il Grande Fratello Vip non è iniziato neanche da 12 ore, ma Alberto De Pisis ha già confessato di provare un’attrazione particolare nei confronti di Luca Salatino.

“Se mi piace Luca? Sì, è l’unico che si avvicina leggermente al mio genere, molto maschio verace. Ma poi è molto bonaccione! Lo sai che io non ci ho ancora parlato perché mi mette in soggezione? Lo sai che io sono timidino. Mi mette in soggezione!”.