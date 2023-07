Alberto De Pisis bacchettato da un’ex gieffina: “Sparito, si sente una star”

I rapporti che nascono all’interno dei reality non sempre sono destinati a durare anche una volta che i riflettori si sono spenti e a quanto pare è il caso di Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis. I due ex gieffini all’inizio del GF Vip 7 hanno dato vita a diversi siparietti divertenti (come dimenticare la corsa di Elenoire sul tapis roulant?!), ma a quanto pare fuori dalla casa non si sono più visti.



Alberto De Pisis, la delusione di Elenoire: “Io non l’ho più sentito”.

Durante una diretta Instagram con la Ferruzzi, Patrizia Rossetti ha parlato degli ex vipponi che sente ancora: “Luca lo sento sempre e sta benissimo lavora tanto. Volevo fare una diretta, ma è sempre occupato. Poi sento Perez, ma lui meno e infatti gli dico ‘tesoro hai il dito paralizzato che non riesci a chiamarmi?’. Poi sento Charlie e mi ha messo anche in un gruppo in cui scrivono sempre e mi arrivano centinaia di notifiche. Alberto? Sì ho sentito anche lui, l’ho sentito un po’ di tempo fa perché doveva fare delle serate e mi ha chiesto dei consigli. Però ultimamente non l’ho sentito e ho visto che è in vacanza“.

Elenoire ha preso la parola e ha spiegato di aver perso le tracce di Alberto De Pisis: “No io invece non l’ho sentito. Perché sai dicevamo di dire tutto e devo dire anche questa. Parlavamo di persone che spariscono e lui è uno di quelli. Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano, capisci… Sono sarcastica? Quello c he sto dicendo è vero. Uno si aspetta di sentire di più certi amici, ma va bene così dai. Alcuni proprio spariti e nemmeno like ti mettono, io li metto sempre. Star di Hollywood. Noi siamo in Italia, loro invece sono già a fare le star. Però va bene così. Io sono una donna che non porta rancore. Poi invece altri li sento e abbiamo un bel rapporto. Luca lo sento spesso, poi Giaele mi ha chiesto di uscire“.

Caro Alberto non si fa così…