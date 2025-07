Alberto Costa verso il ritorno allo Sporting CP: novità Juventus

Alberto Costa sta valutando un possibile ritorno in Portogallo, dove lo Sporting CP ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro per il terzino della Juventus. Il club lusitano lo considera la prima opzione per rinforzare la propria difesa, nonostante ci siano altri nomi sul tavolo.

Il calciatore ha manifestato il suo desiderio di tornare a giocare nel suo paese d’origine, dopo un breve periodo in Italia, confermando comunque la sua gratitudine verso la Juventus. Ora la parola passa alla società bianconera, che dovrà decidere se accettare l’offerta, tenendo in considerazione anche altre trattative in corso.

Contemporaneamente, la Juventus sta monitorando con interesse Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting. La dirigenza torinese è particolarmente attratta dal suo profilo, ma l’operazione potrebbe risultare costosa. Aggiornamenti sono attesi a breve, riguardo a entrambi i casi.