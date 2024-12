Alberto Angela sotto attacco per ‘Stanotte a Roma’: la polemica esplode

Alberto Angela è stato al centro di recenti polemiche dopo la messa in onda del suo programma “Stanotte a Roma” la sera di Natale. Nonostante il programma, trasmesso su Rai Uno e con ospiti come Giancarlo Giannini ed Edoardo Leo, abbia ricevuto critiche negative da Aldo Grasso sul Corriere della Sera, il pubblico sui social media ha difeso con entusiasmo il noto divulgatore scientifico. Grasso ha descritto il programma come un “reperto della Tv dei ragazzi”, criticando le spiegazioni retoriche degli ospiti e sostenendo che Angela non abbia rappresentato adeguatamente la realtà di Roma, omettendo il traffico e i problemi urbani. La sua recensione è stata condivisa sui social, provocando fin da subito una reazione di difesa da parte dei fan di Angela.

Gli utenti di X (ex Twitter) hanno risposto agguerriti alle critiche di Grasso, sottolineando le qualità del presentatore e il suo approccio alla divulgazione culturale. Molti hanno elogiato il modo in cui Angela riesce a rendere la cultura accessibile a un vasto pubblico, affermando che il suo stile di comunicazione è unico e raffinato. Una delle risposte ha evidenziato come il conduttore comunichi concetti complessi con eleganza e competenza. Vari commenti hanno suggerito che le critiche di Grasso siano state gratuite e lontane dalla realtà, accusandolo di non aver compreso l’importanza di un presentatore come Angela per il panorama culturale italiano.

Inoltre, alcuni utenti hanno messo in discussione il tempismo e la motivazione dietro le critiche, insinuando che fossero destinate a creare controversia piuttosto che contribuire a un dibattito costruttivo sulla cultura. Angela è stato difeso per aver lavorato nel campo della divulgazione per oltre trent’anni, con un successo costante, e per il suo modo di rendere la storia e l’arte accessibili e appassionanti.

Le reazioni sui social media mettono in luce una netta divisione di opinioni. Da un lato, Grasso è stato visto come un critico cacofonico, dall’altro, Alberto Angela è celebrato come un maestro nel connettere la cultura con il grande pubblico, il che dimostra la forza e l’apprezzamento per il suo lavoro nel settore.