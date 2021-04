Una speciale lezione di storia antica, collegati in videoconferenza con altri cinque licei italiani. E un divulgatore d’eccezione, amatissimo anche dai giovani: Alberto Angela. Appuntamento martedì 4 maggio alle 11 in collegamento virtuale dal liceo Flacco di Bari. Il popolare volto della Rai incontrerà in videoconferenza i liceali sul tema “L’ultimo giorno di Roma – la vita a Roma prima del grande incendio del 64 d.C.”, tema raccontato anche nell’ultimo libro di Angela edito da Harper Collins e primo di una trilogia dedicata all’imperatore Nerone, che ricostruisce un episodio che ha cambiato per sempre la geografia di Roma e la nostra storia.

All’evento – spiega la scuola – parteciperanno altri cinque licei italiani, finalisti come il Flacco della gara di lettura nazionale “Fuoriclasse – Fetrinelli”, il cui girone finale non si è potuto svolgere a causa della pandemia. Quattro alunni della scuola collegati da casa, rivolgeranno direttamente ad Alberto Angela le domande preparate dagli studenti del liceo, ma durante la conferenza sarà possibile chattare in tempo reale per rispondere a tutte le curiosità.

L’incontro durerà circa 90 minuti ed è aperto anche a genitori, ex alunni, personale ata e coloro che vogliano partecipare. Gli studenti del Flacco potranno dunque girare il link della videoconferenza agli appassionati di storia antica che ne faranno richiesta.