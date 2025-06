Albero cade a Venezia: dieci feriti e polemiche in corso

Oggi pomeriggio a Venezia, un grosso albero è crollato improvvisamente in piazzale Roma, colpendo turisti e passanti. Il bilancio è di dieci feriti, due dei quali in gravi condizioni: una donna di 30 anni, che si trovava seduta sotto l’albero, e un’altra di circa 50 anni. I vigili del fuoco di Venezia e Dorsoduro sono intervenuti per estrarre le persone rimaste incastrate tra i rami e le fronde.

Tutti i feriti sono stati stabilizzati dal personale del Suem 118 e trasportati in diverse strutture sanitarie: ospedale dell’Angelo di Mestre, ospedale civile di Venezia e ospedale di Mirano. L’area dell’incidente è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale, che ha avviato indagini con la polizia scientifica per determinare le cause del crollo.

Questo evento ha sollevato polemiche in città, poiché alcuni residenti sostengono che fosse noto da tempo che l’albero fosse morto e che la sua stabilità fosse compromessa, sollevando preoccupazioni riguardo alla sicurezza nella zona.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com