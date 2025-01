Albero Abbatte Scuolabus a Rignano sull’Arno: Paura per i Bambini a Bordo

Un albero è caduto su uno scuolabus a Rignano sull’Arno, nella provincia di Firenze, a causa delle forti raffiche di vento che interessano la Toscana da alcuni giorni. L’incidente, avvenuto il 13 gennaio intorno alle 8.20, ha coinvolto otto persone, tra cui sei bambini, che sono state trasportate in ospedale con traumi leggeri. L’albero ha colpito la parte anteriore del bus, danneggiando il parabrezza.

Il luogo dell’incidente era la strada comunale di Salceto, e poiché si trattava di un orario scolastico, lo scuolabus trasportava bambini diretti a scuola. Dopo l’incidente, sono intervenuti immediatamente i soccorsi medici e il sindaco di Rignano sull’Arno, Giacomo Certosi. Otto persone sono state portate in ospedale: i due adulti e quattro bambini sono stati accolti presso l’ospedale di Ponte a Niccheri, mentre altri due piccoli passeggeri sono stati inviati all’ospedale pediatrico Meyer, tutti con traumi considerati leggeri.

Oltre alle operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere l’albero riscosso, impiegando un autogru e un mezzo di emergenza. Questo incidente non è stato isolato; anche altri comuni della Toscana, come Scandicci, hanno subito danni a causa del maltempo. In particolare, un albero secolare è caduto a Scandicci il 12 gennaio, colpendo diversi veicoli senza causare feriti.

Queste situazioni hanno portato le autorità ad emanare un’allerta meteo di livello giallo dal 11 gennaio, segnalando la necessità di prestare attenzione ai rischi legati alle raffiche di vento. Il maltempo ha generato notevoli disagi per la popolazione toscana, evidenziando la necessità di monitorare le condizioni climatiche e di intervenire prontamente in situazioni di emergenza. Fortunatamente, in entrambi i casi, le conseguenze fisiche per le persone coinvolte sono state limitate, sebbene i danni materiali superino le aspettative. La situazione rimane sotto attenta osservazione da parte delle autorità locali al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e minimizzare il rischio di incidenti futuri causati dalle intemperie.