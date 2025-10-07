23 C
Alberi parlanti: l’innovativa iniziativa di Londra

Da StraNotizie
Un progetto innovativo ha reso possibile interagire con gli alberi, trasformando un’idea fantastica in realtà. Un’agenzia di Londra, Droga5, ha lanciato una campagna creativa per l’Agency for Nature, dando voce a alberi a Londra, Dublino e Austin, Texas.

Grazie a un modello di linguaggio AI, i segnali bioelettrici degli alberi sono stati convertiti in parole. All’AI è stata fornita una serie di informazioni sulle storie e la vita degli alberi, insieme a dati provenienti da biosensori che misurano variabili come la temperatura e l’umidità del suolo.

Questo sistema ha permesso di creare conversazioni in tempo reale con oltre 100 persone. Un esempio toccante è stato quello di una quercia di 50 anni che ha risposto al sindaco di Austin, spiegando che per migliorare la sua vita sarebbero stati utili temperature più stabili e umidità costante.

Evan Greally di Droga5 ha sottolineato come l’obiettivo fosse risvegliare l’empatia verso la natura. I prossimi passi prevedono di dare voce ad altri alberi. Inoltre, l’applicazione dell’AI potrebbe essere utilizzata in agricoltura per comunicare con le colture o per prevedere incendi boschivi.

L’idea di base è quella di utilizzare questa tecnologia per il bene, permettendo a tutti di contribuire a un utilizzo responsabile e positivo delle informazioni e delle risorse.

