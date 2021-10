Durante l’ultima registrazione di Amici Maria De Filippi ha parlato del legame che sta nascendo tra Albe e Serena. I due ragazzi si sono già baciati e nel daytime di oggi abbiamo visto la dichiarazione del cantante. L’alunno mariano ha vuotato il sacco ed ha ammesso di provare qualcosa per la collega. Durante un momento di confidenze con i suoi amici, Albe ha detto chiaramente di essere interessato a Serena.

“Vabbè ormai direi che è scontato che, è scontato che c’è un interessa per lei. I rimi giorni mi ricordo che mi autoconvincevo che non fosse bella, che non mi piacesse. Mi dicevo ‘no ma va, non mi piace, ma poi bionda proprio no. Mai avuta una e non mi piacciono proprio le bionde ed è anche riccia’. Però vi assicuro che la canzone ‘Mi Fai Impazzire’ non l’ho dedicata a lei. Ero così concentrato sul pezzo he non l’ho fatta per nessuno. Però mi piace adesso l’ho capito”.