Puntata ricca quella registrata ieri, domenica infatti ad Amici vedremo la cacciata di Flaza e anche un bacio tra due alunni della scuola. E il protagonista di questo gossip è uno dei cantanti più chiacchierati di quest’anno, Albe (sì, il “sosia” di Sangiovanni). Stando alle anticipazioni il ragazzo avrebbe baciato la ballerina Serena.

e mentre noi eravamo intenti a guardare Luigi e Carola, Albe e Serena si baciavano sotto ai nostri occhi, Shock #Amici21 pic.twitter.com/gVNP1R3EDE — 🍂 -2 #SYM (@sheisale4) October 20, 2021

Albe, la reazione della fidanzata (o ex?).

Secondo le colleghe di Isa e Chia e Amici News, Albe sarebbe anche fidanzato. Sembra infatti che la sua (ex?) ragazza abbia pubblicato una storia in cui ha commentato le anticipazioni del talent con tante emoji di clown: “In realtà Albe sarebbe fidanzato, tant’è che la sua ragazza ha pubblicato una Instagram Stories e poi l’ha successivamente eliminata“.

LA FIDANZATA DI ALBE HA MESSO QUESTO SULLA STORIA ci aspetta del cinema puro #amici21 #amicispoiler pic.twitter.com/chOU11kCZs — kekkaꨄ;) (@eeccalla) October 20, 2021

praticamente la tipa di albe dice che non ne sapeva nulla ed è stata cornificata, mentre il manager afferma che lui è single

interessante questa storia #amici21 pic.twitter.com/hjz2lwxTna — 🥀 (@badterry22) October 20, 2021

Non la fidanzata di Albe che parla in codice.

Sono due le cose: corna oppure lui l’ha mollata da pochi giorni e poi si è sbaciucchiato Serena… 🤔

Albe, mio protetto, cosa stai combinando? #Amici21 pic.twitter.com/u6awC6hfBY — Ella (@__LittleSun) October 20, 2021

Parla il produttore del cantante.

Un amico e produttore di Alberto ha spiegato però che l’alunno di Amici sarebbe single da ben 2 settimane.

“Visto che su Twitter e Instagram non si parla d’altro, ci tenevo a comunicare che Alberto è single. Quindi è libero di fare quello che più sente. Le polemiche sono nate visto che è comparsa una foto di 2/3 settimane fa in cui era in videochiamata con, ai tempi, la sua fidanzata. Lui è single da prima che iniziasse a frequentare la persona che frequenta ora. Quindi non c’è stato nessun tradimento. Basta con i commenti immaturi e non fondati. Albe è nella scuola di Amici per fare musica, la gente da fuori deve parlare di musica”.

A parte che fa sorridere come si parli di un ex appena lasciata come se fossero passati mesi o anni. Ma poi “fuori si deve parlare di musica”? Se Alberto avesse voluto che si parlasse soltanto della sua musica sarebbe dovuto andare ad X Factor o a cantare per i locali. Non si può prendere soltanto quello che ci fa comodo dei programmi tv come Amici.