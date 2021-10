Albe di Amici si è rimosso da Instagram.

Il profilo di Albe è scomparso da Instagram, cosa è successo? #Amici21 — AMICI NEWS (@amicii_news) October 25, 2021

Il cantante, balzato alla cronaca per essersi dichiarato alla compagna Serena dopo averla baciata, si è rimosso dal popolare social network in seguito a dei post pubblicati dalla sua ex fidanzata.

Prima di entrare nella scuola di Amici, infatti, Albe era felicemente fidanzato con Giulia. Ragazza che ha successivamente lasciato per telefono per dedicarsi anima e corpo alla musica. La ragazza proprio su Instagram ha scritto: “…la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi da me solo per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata“. Una scusa, dato che quattro giorni dopo averla lasciata il cantante ha baciato e si è dichiarato a Serena.

“Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con Serena. […] Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni […] non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo [l’interesse verso Serena, ndr]”.

Albe di Amici sparisce da Instagram, c’entra l’ex fidanzata Giulia?

Che sia questo qui pro quo con l’ex fidanzata Giulia il motivo della chiusura del profilo Instagram di Albe? Vi ricordo che i ragazzi, nonostante vivano in casetta tutti insieme, hanno a disposizione i propri smartphone per connettersi ad internet, aggiornare i social ed ovviamente restare in contatto con i propri cari.

Ma cos’è questo cinema su Albe? Ieri è uscito il bacio tra lui e serena e oggi si scopre che era fidanzato poco prima? #Amici21 pic.twitter.com/ot4C4t9WsF — Cッ (@_principess) October 25, 2021

Albe, scatta il bacio nella casetta di Amici 21: la reazione della fidanzata https://t.co/1KcOjh5hMK #Amici21 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 21, 2021