Albe di Amici al centro di una polemica: “Mi stanno augurando la morte”

Nelle ultime ore uno dei protagonisti di Amici 21 è finito al centro di una polemica su Twitter. Albe mercoledì sera ha cercato di fare un tweet ironico e ha scritto: “Ho fatto il test per le allergie ieri e sono risultato allergico ai cani maschi quindi cani femmine fatevi avanti“.

A pochi istanti dalla pubblicazione si è alzata la solita tempesta twitterina fatta anche da paladini del politically correct che finiscono spesso per vomitare cattiverie e assurdità molto più gravi di chi vorrebbero bacchettare (o mettere sul patibolo).

C’è chi legittimamente ha espresso il suo disappunto e ha criticato il tweet del cantante, ma sono stati in molti quelli ad averlo attaccato usando modi e toni a dir poco esagerati.

Luigi ha scritto un tweet sotto al tweet di albe di ieri dove aveva scritto “sono allergico ai cani maschi cani femmine fatevi avanti” per difenderlo ma l’ha fatta fuori dal vaso — V@lentin@ (@Vale97T) May 24, 2023

Albe interviene dopo la polemica e chiede scusa.

Il cantante di Karma ieri sera è tornato su Twitter e ha spiegato che quello sui ‘cani’ era solo un post ironico, ma si è scusato comunque con chi l’ha avvertito come offensivo. Albe ha poi rivelato che ci sono stati utenti che gli hanno augurato di morire e c’è anche chi è entrato nello specifico e gli ha augurato un infarto.

“Raga vi giuro che la roba dei cani di ieri era palesemente ironica, arrivare ad augurare infarti e morte mi sembra esagerato in qualsiasi contesto. Mia sorella che mi viene a dire che mi augurano la morte mi ha un attimo spiazzato. Comunque chiedo scusa a chi è risultato offensivo. Giuro ci sono rimasto malissimo, era puramente ironia, non volevo offendere nessun cane o persona sia chiaro”.

Probabilmente per non alimentare ulteriormente la polemica, il 24enne ha cancellato tutti i tweet. Ovviamente non è servito a molto, visto che sul social di Elon Musk si continua a parlare dell’accaduto.

non ha sbagliato nel dire che chi vuole vedere marcio lo vede: il tweet di albe poteva esser letto come frase priva di senso (sciocca) oppure offesa, ovviamente è stata letta nella seconda versione da chi vuole vedere marcio. non è difficile da capire. ogni gesto ogni respiro — liv (@livia_liac) May 24, 2023

