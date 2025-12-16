Albatros Nuoto: successo ai giovani esordienti italiani

La società Albatros ha ottenuto un risultato notevole nel 16° Meeting di Natale della Federazione Italiana Nuoto, classificandosi al 2° posto su 22 società partecipanti. Il merito di questo risultato va ai giovani atleti esordienti della società, che hanno saputo distinguersi nelle loro performance.

In particolare, Castellana Greta ha vinto tre primi posti, rispettivamente nei 50 mt stile libero, 50 mt farfalla e 100 mt misti, e per il secondo anno consecutivo si è aggiudicata il premio come migliore prestazione fra tutti gli atleti esordienti B. Basilico Alice ha ottenuto un secondo e un terzo posto, rispettivamente nei 50 mt dorso e 50 mt farfalla. Caramia Christian ha chiuso la giornata con un primo posto nei 100 mt dorso e un secondo posto nei 100 mt stile libero. La staffetta mista composta da Castellana Greta, Rodio Gabriele, Perniolla Francesca e Ghiarolli Giovanni ha ottenuto un secondo posto. La società si complimenta con i propri atleti e con lo staff tecnico per il risultato ottenuto.