Albano è stata la sorpresa finale del compleanno di Madonna che ha deciso di passare in Puglia per quella che è stata a tutti gli effetti una settimana ricca di eventi. Insieme alla Ciccone sono arrivati in Puglia il suo fidanzato Ahlamalik Williams, i figli e tutti i suoi collaboratori e ballerini più stretti, fra cui anche due ex volti di Amici di Maria De Filippi.

Dopo aver realizzato video con alcune canzoni di Claudio Villa in sottofondo ed aver intonato Bella Ciao insieme ad un gruppo di musicisti pugliesi, Madonna ha incontrato anche Albano che le ha cantato Felicità e Caruso di Lucio Dalla.

A raccontare questi aneddoti è stato proprio Albano fra le pagine di DiPiù.

“Tutti i suoi collaboratori, dai parrucchieri agli assistenti personali, sono di origini italiane. Alla fine della mia esibizione tutti sono corsi per farsi fare una foto con me, per chiedere l’autografo… E lei è rimasta piacevolmente colpita da tutto questo calore. Ho cantato Felicità, un brano che mi chiedono sempre. Poi mi ha chiesto di cantare il suo brano preferito: Caruso, di Lucio Dalla. E ho dato davvero il massimo”.

E da Madonna, Albano, presto passerà a Milly Carlucci: è stato infatti confermato che anche lui farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Questo per il cantante di Cellino San Marco è il secondo programma insieme alla Carlucci dopo Il Cantante Mascherato a cui ha partecipato nelle vesti del Leone.

Albano al compleanno di Madonna, tutti i video caricati da lei su Instagram