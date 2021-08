Albano sta un po’ a rosicare per la mancata conferma nel cast della seconda edizione di The Voice Senior, spin off di The Voice Of Italy condotto da Antonella Clerici l’anno scorso. Attualmente, infatti, mentre Rai Uno sta trasmettendo le repliche della prima edizione (con tanto di mamma di Luca Vismara che ha cantato Elettra Lamborghini), gli autori stanno progettando la seconda edizione.

Qualche settimana fa TvBlog aveva anticipato il nome di Orietta Berti al posto di quello di Albano ma, nonostante i rumor, il cantante di Cellino intervistato da SuperGuidaTv aveva parlato di un suo possibile ritorno.

“Il bilancio di The Voice Senior è stato molto positivo e probabilmente parteciperemo anche alla seconda edizione del programma. Ci divertiamo insieme [Albano e sua figlia Jasmine Carrisi, ndr] anche perché siamo due mondi diversi”.

Eppure, come direbbe Laura Pausini, non è così. Oggi, infatti, è stata battuta come notizia ufficiale la mancata riconferma di Albano e Jasmine a The Voice Senior. Contattato da Il Corriere della Sera, il cantante ha commentato così:

“Mi piacerebbe sapere il motivo. La decisione comunque è loro, se l’hanno ritenuta giusta complimenti: sono stati loro a invitare mia figlia e lei ha accettato. Mi spiace perché ci siamo divertiti”.

