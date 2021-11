Alfonso Signorini quest’anno aveva messo gli occhi su Albano e su sua figlia Jasmine Carrisi, ma alla fine nessuno dei due ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip.

Albano e Jasmine Carrisi non saranno al GF Vip: il cantante spiega come mai hanno detto di no a Signorini https://t.co/9acuCtQ5JF #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 2, 2021

“Grande Fratello Vip? A Jasmine gliel’hanno chiesto. E l’hanno chiesto anche a me” – ha esordito fra le pagine di Novella 2000 – “Ho detto di no perché non credo che sia un contesto adatto a me. Mia figlia ha deciso in autonomia e anche lei ha detto no. Con lei, come con tutti i miei figli, non discuto e nemmeno cerco di orientare le loro scelte. Se sbagliano possono imparare dai loro errori.

Dichiarazioni che il cantante aveva rilasciato anche al settimanale Nuovo:

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di mia figlia Jasmine di dare forfait ad Alfonso Signorini non è stata influenzata dalla nostra famiglia“.

Albano: “GF Vip no, Ballando sì: amo la danza…soprattutto quella che fanno gli altri”

E – a proposito della decisione di partecipare allo show di Milly Carlucci – ha dichiarato:

“Questa realtà l’ho sempre amata, ma me ne sono sempre tenuto distante. Ognuno conosce le proprie caratteristiche e inclinazioni: io ho sempre scelto di approfondire nel mio ambito. Ma amo la danza. Soprattutto quella che fanno gli altri”.

Albano e Jasmine si uniscono così alla lista di nomi che hanno rifiutato di partecipare all’attuale edizione del GF Vip. Fra loro: Walter Zenga, Totò Schillaci, Jerry Calà, Anna Oxa, Gabriel Garko e Francesco Baccini.