Da qualche giorno abbiamo la lista ufficiale dei 22 personaggi che parteciperanno al Grande Fratello Vip 6. Nei mesi scorsi però sono circolati diversi rumor sui possibili concorrenti e tra questi c’erano anche Albano e Jasmine Carrisi. Il Leone di Cellino San Marco ha detto subito di no ad Alfonso Signorini, preferendogli Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle. Jasmine invece era data quasi per certa fino all’ultimo, eppure alla fine la 20enne non varcherà la porta rossa.

A spiegare il motivo che ha portato lui e la figlia a dire di no a Signorini c’ha pensato il cantante dalle pagine del settimanale Nuovo: “Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di mia figlia Jasmine di dare forfait ad Alfonso Signorini non è stata influenzata dalla nostra famiglia“.

Poco male, anche perché Albano sarebbe stato un personaggio molto interessante da vedere all’interno della casa, ma Jasmine? Diciamo che a questo punto avrei preferito la mamma, Loredana!

AGGIORNAMENTO: Pare che Jasmine Carrisi non sia una concorrente di #GFVIP, probabilmente non sono riusciti a trovare un accordo…

vi dispiace? 👁 https://t.co/psxiA4v4Nb — GFVIP NEWS 👁 (@newsGFVIP) September 1, 2021

per chi avesse dubbi, il giornalista @davidemaggio conferma che nè Jasmine Carrisi, nè Anna Lou Castoldi sono concorrenti di #GFVIP!👁 pic.twitter.com/fuG1FG00H8 — GFVIP NEWS 👁 (@newsGFVIP) September 1, 2021

