Albano canta Felicità con Berlino de “La casa di carta”

Più di 2500 fan hanno accolto sulla terrazza del Pincio gli attori della popolare serie “La casa di carta”. Pedro Alonso, alias Berlino, ha cantato Felicità con Al Bano.

Tantissimi i fan che si sono recati sulla terrazza del Pincio, a Roma, per accogliere gli attori della serie Netflix “La casa di carta”. Tra loro c’erano: Pedro Alonso, Tristán Ulloa e Michelle Jenner. Il cast si trovava a Roma presentare “Berlino” spin off della serie. Al Bano era presente ed insieme a Pedro Alonso ha cantato Felicità, iconica canzone presente in uno degli episodi della serie che uscirà su Netflix il 29 dicembre.

L’esibizione di Al Bano e Pedro Alonso

“Un bicchiere di vino con un panino, la Felicità” così ha risuonato la voce di Al Bano dalla terrazza del Pincio a Roma per l’evento lancio di “Berlino“, la serie tv prequel di “La casa di carta” incentrata sulla storia dei uno dei personaggi più amati della serie, quello interpretato da Pedro Alonso. Fortunatamente non è stato preso a Sanremo, altrimenti Al Bano non avrebbe potuto assistere al bagno di folla che ha accolto la presentazione della serie di cui, dopo “Bella Ciao“, sarà proprio Felicità una delle canzoni simbolo.

Il pubblico ha avuto occasione di scaldarsi prima della comparsa di Al Bano sul palco con un karaoke proiettato a tutto schermo: hanno cantato altri tre brani italiani già protagonisti de “La casa di carta”, “Ti amo” di Umberto Tozzi, “Centro di gravità permanente” di Franco Battiato e “Bella Ciao“.

La presentazione al The Space

La presentazione lancio è stata poi fatta nella splendida cornice del cinema The Space di piazza Esedra a Roma. La serie tv punta a sicuramente a sfruttare il fascino di La Casa di Papel, grazie soprattutto a quel personaggio che, nonostante sia morto alla fine della seconda stagione, è rimasto indubbiamente nel cuore dei fan.

Forse l’allestimento è stato meno curato rispetto ad altre occasioni, ma la vera attrazione della serata era la presenza di Pedro Alonso. Il cast ha introdotto le proiezioni nelle diverse sale, parlando del tour promozionale che si è concluso proprio a Roma, con un bel bagno nella Fontana di Trevi.