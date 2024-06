Albano al Grande Fratello? Il cantante risponde all’indiscrezione e non la prende bene

Questa mattina il nome di Albano è stato associato al Grande Fratello. Secondo quanto riportato su Instagram da Amedeo Venza, infatti, il cantante avrebbe avuto dei contatti con la produzione del reality, ma la richiesta di cachet sarebbe stata troppo alta da accontentare. “Contattato un super vippone e manca solo la firma: è Albano. Il cachet sarebbe però troppo alto e quindi quasi sicuramente non ci sarà“.

La notizia si è estesa a macchia d’olio sul web ed è arrivata anche alle orecchie di Albano che, fra le pagine di Tag24, ha risposto piccato negando ogni coinvolgimento.

La reazione di Albano alle indiscrezioni sul suo nome

“Io al Grande Fratello? Una balla enorme pure questa. Il Grande Fratello poi è una trasmissione per cui non mi sento adatto”, le sue parole a Thomas Cardinali per Tag24. Le indiscrezioni parlavano di un cachet piuttosto alto chiesto dal cantante di Cellino San Marco, che in realtà non ha ricevuto alcuna offerta: “Cachet? Una balla clamorosa. Sembra che per fare notizia bisogna sempre usare il mio nome”. Il suo unico obiettivo nel breve periodo è quello di partecipare come big in gara al Festival di Sanremo: “Ho la sanremite acuta vorrei partecipare un ultimo anno in gara“. Carlo Conti lo accontenterà?

Grande Fratello 18, i nomi contattati