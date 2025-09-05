Alba Vukaj a Capri: vacanza da sogno tra bellezza e mistero

Alba Vukaj, una delle personalità più chiacchierate del “Grande Fratello VIP Kosovo”, sta trascorrendo momenti di relax sull’isola di Capri, nota per la sua eleganza e bellezza.

La modella albanese, originaria di Scutari, ha condiviso sui social alcune immagini che hanno catturato l’attenzione dei suoi follower. Indossando un bikini bianco con dettagli che richiamano i limoni, Alba ha messo in risalto il suo fisico impeccabile, conquistando il pubblico con la sua presenza affascinante.

Nelle didascalie delle foto, ha scelto di comunicare con solo quattro cuori come emoji, senza rivelare l’identità della persona che la accompagna, scatenando curiosità tra i suoi fan. Molti si sono chiesti: “Chi si gode Capri con Alba?”

Sebbene non abbia confermato possibili relazioni romantiche, i sospetti su una storia d’amore si sono intensificati. Con un profilo social in crescita e uno stile di vita sempre più glamour, Alba sfrutta appieno l’estate per rimanere al centro dell’attenzione.

La scelta di Capri come meta fa da cornice alla sua bellezza, che risalta in questo affascinante ambiente. L’atmosfera chic e i panorami incantevoli sembrano aver esaltato ancor di più il suo fascino, rendendo la vacanza un’esperienza indimenticabile.