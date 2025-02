Alba Rohrwacher tra le presentatrici della notte degli Oscar

Alba Rohrwacher parteciperà come presentatrice alla cerimonia degli Oscar 2025, che si svolgerà il 2 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles. L’evento sarà commentato in Italia per il secondo anno consecutivo dal cast de “La Vita in Diretta” su Rai1, a partire dalla mezzanotte. In America, la cerimonia inizierà alle 16:00 ora locale e sarà condotta da Conan O’Brien. Anche se non è ancora stata rivelata la categoria che presenterà, la presenza dell’attrice è stata confermata.

Oltre ad Alba Rohrwacher, anche il film “Maria”, diretto da Pablo Larraín e con la Rohrwacher nel cast, è in corsa per gli Oscar. La pellicola narra la vita di Maria Callas, con Angelina Jolie nel ruolo principale, ed è stata nominata nella categoria Miglior Fotografia grazie al lavoro di Edward Lachman. “Maria” dovrà competere con film di alto profilo come “Nosferatu”, “Emilia Perez”, “The Brutalis” e il secondo capitolo di “Dune”.

Inoltre, Isabella Rossellini sarà presente al Dolby Theatre e concorrerà per il ruolo di Suor Agnes nel film “Conclave” di Edward Berger. La cerimonia degli Oscar 2025 promette di essere un evento ricco di emozioni, con una forte rappresentanza italiana. Le nomination complete degli Oscar 2025 possono essere consultate per ulteriori dettagli.