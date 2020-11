Alba Parietti è una presenza fissa nei programmi di Barbara d’Urso. La madre di Francesco Oppini è spesso nelle sfere di Live, anche se in passato ha attaccato duramente i programmi di Barbarella. Nel 2017 durante un’intervista rilasciata a Tv Talk la conduttrice non riservò belle parole alla collega: “Per quanto mi riguarda i programmi della d’Urso sono lo scempio della dignità umana. Perché non sono mai sua ospite? Non siamo per niente in buoni rapporti io e lei, perché io ho parlato molto male del suo modo di fare televisione, che io disapprovo”.

Proprio in quella tv Alba Parietti si confrontò 1 anno e mezzo dopo in un epico faccia a faccia con Carmelita. Non arrivarono delle scuse, ma la Parietti sembrò molto più morbida nelle sue posizioni e da quel momento la Santa di Cologno Monzese le concesse l’indulgenza.

Ieri una follower di Alba Parietti le ha chiesto come mai adesso frequenta spesso i santuari di Barbara, nonostante le sue vecchie dichiarazioni.

“Cara Alba, se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della d’Urso sono programmi spazzatura. Come mai adesso sei diventata ospite fissa nei suoi show?”

La Parietti ha risposto: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?”

Ammazza, 3 ville con le sfere di Live?!

Ma quindi con un’ospitata a Sanremo ci si comprano 7/8 isole?

Alba Parietti e Barbara d’Urso: clip del confronto.

